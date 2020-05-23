2020-05-23T14:33:15+03:00
Здоровье

Его еще называют "витамином солнца"

Витамин D не только помогает быстрее справиться с коронавирусной инфекцией, но и является способом профилактики данного заболевания
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской областиФото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области
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В период карантина и распространения коронавирусной инфекции приём витамина D особенно важен. Обычно мы получаем его в достаточном количестве, проводя время на улице, поскольку он производится в организме, когда открытые участки нашей кожи оказываются под воздействием солнечных лучей. Его еще называют "витамином солнца".

Витамин D не только помогает быстрее справиться с коронавирусной инфекцией, но и является способом профилактики данного заболевания. В свою очередь его недостаток может привести к серьезным проблемам со здоровьем – вплоть до увеличения рисков летального исхода при COVID-19. Недостаток витамина D в организме представляет серьезную угрозу здоровью, данный витамин необходим для поддержания костей и мышц человека, а также для правильной работы сердца, памяти и иммунной системы. Витамин D является иммуномодулятором и усиливает врожденный иммунитет.

«Принимать витамин D во время пандемии особенно важно, так как сейчас люди много времени проводят внутри помещений и почти не подвергаются воздействию прямых солнечных лучей, которые являются главным источником данного вещества», - поясняет врач по медицинской профилактике областного центра медицинской профилактики» Екатерина Шишкина. Помимо солнечного света основными источниками этого микроэлемента являются яичные желтки, красное мясо, а также жирная рыба. Суточную норму данного витамина можно получить, употребив четыре грамма печени трески или сто граммов селедки.

В сложившейся ситуации затруднительно попасть к доктору и сдать анализы по такому «несрочному» вопросу. Сейчас можно посоветовать принимать препараты с витамином D в поддерживающей дозе, что составляет для взрослого человека не более 2 000 МЕ (международных единиц) в сутки или 50 мкг, для детей от 1 года до 10 лет - не более 1000 МЕ (25 мкг) в сутки, для младенцев до 12 месяцев – не более 500 МЕ (12 мкг) в сутки.

Людям с хроническими заболеваниями принимать витамин D в виде лекарственных препаратов можно только после консультации врача.

ИСТОЧНИК KP.RU

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