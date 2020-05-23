2020-05-23T12:16:11+03:00
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Кинологи МВД Мордовии приступили к дрессировке молодых собак [ВИДЕО]

Будущие помощники правоохранителей сначала освоят общие команды, а потом, в зависимости от характера и породы, будут определены на спецкурсы
Анна ЧЕРНАЯ
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Дрессировка собак в МВД Мордовии.

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Сотрудники Центра кинологической службы МВД по Республике Мордовии приступили к дрессировке двух молодых собак. В процесс их воспитания кинологи из года в год внедряют новые методы работы. Тренировки начинаются с общего курса дрессировки, на котором пес должен научиться выполнять общие команды: сидеть, лежать, ко мне и так далее. Только потом, в зависимости от характера и породы, животных распределяют по спецкурсам, например, ориентируют на поиск наркотиков, взрывчатых веществ или розыск пропавших людей.

- На подготовку собак отводится не больше года, - говорит временно исполняющий обязанности Центра кинологической службы МВД по Республике Мордовия Александр Бикеев. - Дрессировку начинают в возрасте от года до двух лет. Это процесс трудоемкий, у кого-то получается быстрее обучить собаку, кому-то нужно больше времени. Все зависит от характера собаки, но за год успевают все.

У каждого пса свое предназначение, а то, насколько хорошо они с ним справятся, - в том числе, показатель и мастерства кинологов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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