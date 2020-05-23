Пензенцы могут сдать кровь на территории ДС «Буртасы»

23 Май 2020 2020-05-23T11:07:47+03:00

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В Пензенской области сдать кровь можно не только в стационарных, но и в выездных условиях: мобильный пункт переливания принимает доноров на территории спортивного комплекса «Буртасы» (внутренняя парковка). График работы - с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00.

Перед посещением мобильного пункта каждому донору проводится измерение температуры тела и обработка рук кожным антисептиком.

В период эпидемии коронавирусной инфекции доноры обязаны иметь при себе маску и соблюдать социальную дистанцию (не менее 1.5 м).

- Самоизоляция важна, однако вы можете выйти и сдать кровь, чтобы помочь тем, чьи жизни зависят от доноров, - подчеркивает главный врач Пензенского областного центра крови Татьяна Крылова. - Если вы чувствуете себя здоровым, не отказывайтесь от запланированных донаций, а также координируйте донорские визиты с потребностями Службы крови. Для этого сверьтесь с донорским светофором на сайте Пензенского областного центра крови.

ИСТОЧНИК KP.RU