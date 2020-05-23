За мошенничество студент из Самары сел на подписку о невыезде

23 Май 2020 2020-05-23T10:04:12+03:00

Обманным путем он вытянул деньги у девушки из Пензенской области, выставившей на продажу аккаунт в онлайн-игре

Изменить размер текста: A A

Более года девушка играла в стратегическую онлайн-игру, в которой имела аккаунт, и в развитие персонажа на протяжение длительного времени вкладывала свои деньги. В марте 2020 года она захотела продать аккаунт в этой игре, то есть за вознаграждение сообщить другому лицу логин и пароль своего персонажа, необходимые для авторизации. Для этого она разместила в интернете объявление о продаже аккаунта с указанием номера своего телефона.

Вскоре с ней связался неизвестный и сказал, что готов купить аккаунт за 24 тыс. рублей. Покупатель поставил условие: он объяснил, что минимальный перевод может осуществить только на 30 тыс. рублей. Поэтому продавец сначала должна перевести ему 6 тыс. рублей, и тогда он перечислит ей деньги.

Гражданка так и сделала. Когда после этого незнакомец предложил перевести 10 тыс. рублей как комиссию за перевод, девушка поняла, что её обманули, и делать это отказалась. Затем злоумышленник сам связался с ней, признался, что обманул девушку и возвращать ничего не собирается.

По факту мошенничества отделом МВД России по Пензенскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ, за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Пензенской области установили причастность к совершению преступления 17-летнего жителя Самары, обучающегося в одном из колледжей данного города. Он был допрошен в качестве подозреваемого и признался в содеянном, пояснив, что похищенные деньги потратил на личные нужды.

В отношении него избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении. Причинённый ущерб он в добровольном порядке возместил потерпевшей в полном объёме.

ИСТОЧНИК KP.RU