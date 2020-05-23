Аграрии Пензенской области названы в числе лучших в России

23 Май 2020 2020-05-23T09:32:57+03:00

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По данным минсельхоза России, по состоянию на 11 мая суточный объем реализации молока сельскохозяйственными организациями страны составил 50,4 тыс. тонн, что на 7,1% больше аналогичного показателя в 2019 году. Средний надой молока от одной коровы за сутки по России составил 18,35 кг, что на 1,31 кг больше, чем годом ранее.

По информации пресс-службы Правительства Пензенской области, сельскохозяйственные предприятия нашего региона отмечены федеральным аграрным ведомством в числе лучших. «Лидерами среди регионов по данному показателю являются Ленинградская, Калининградская, Пензенская, Калужская, Липецкая, Вологодская, Кировская, Владимирская, Свердловская, Рязанская, Тульская, Московская, Воронежская, Белгородская, Ярославская, Архангельская и Тюменская области, Краснодарский край, Республики Крым, Марий Эл и Карелия. В этих регионах получено более 20 кг молока в расчете на корову в сутки».

ИСТОЧНИК KP.RU