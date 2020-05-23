2020-05-23T09:32:57+03:00
Общество

Аграрии Пензенской области названы в числе лучших в России

Оперативные данные представлены министерством сельского хозяйства
Поделиться:
Фото: Алексей ФокинФото: Алексей Фокин
Изменить размер текста:

По данным минсельхоза России, по состоянию на 11 мая суточный объем реализации молока сельскохозяйственными организациями страны составил 50,4 тыс. тонн, что на 7,1% больше аналогичного показателя в 2019 году. Средний надой молока от одной коровы за сутки по России составил 18,35 кг, что на 1,31 кг больше, чем годом ранее.

По информации пресс-службы Правительства Пензенской области, сельскохозяйственные предприятия нашего региона отмечены федеральным аграрным ведомством в числе лучших. «Лидерами среди регионов по данному показателю являются Ленинградская, Калининградская, Пензенская, Калужская, Липецкая, Вологодская, Кировская, Владимирская, Свердловская, Рязанская, Тульская, Московская, Воронежская, Белгородская, Ярославская, Архангельская и Тюменская области, Краснодарский край, Республики Крым, Марий Эл и Карелия. В этих регионах получено более 20 кг молока в расчете на корову в сутки».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кинологи МВД Мордовии приступили к дрессировке молодых собак [ВИДЕО]
Пензенцы могут сдать кровь на территории ДС «Буртасы»
За мошенничество студент из Самары сел на подписку о невыезде
Аграрии Пензенской области названы в числе лучших в России
Подозревается в получении взятки
В Мордовии река Мокша станет чистой
Дистанционные сервисы помогут передать показания счетчиков электроэнергии
ВТБ и Ростелеком одними из первых осуществили электронное подписание соглашения о выдаче банковских гарантий
Школы Пензенской области получили еще 16 автобусов
В Пензенской области засидевшийся гость получил стулом по голове
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
В Мордовии на трассе опрокинулся автомобиль
Обучение детей-сирот в интернатах в режиме повышенной готовности