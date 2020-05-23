2020-05-23T09:01:24+03:00
Происшествия

Подозревается в получении взятки

В Пензе возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника ИК № 4, который приобрел для осужденного наркотическое средство
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По данным следствия, младший инспектор группы надзора отдела безопасности исправительной колонии №4 договорился с одним из осужденных за денежное вознаграждение приобрести для него, пронести внутрь исправительного учреждения и передать предметы, запрещенные к обороту.

17 мая супруга осужденного перечислила на банковскую карту знакомого подозреваемого более 19 тысяч рублей. Впоследствии сотрудник колонии приобрел для осужденного наркотическое средство, но не успел передать, поскольку его действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

При взаимодействии сотрудников регионального СК, УФСБ и отдела собственной безопасности УФСИН России по Пензенской области, следственным отделом по Железнодорожному району города Пензы СУ СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия).

Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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