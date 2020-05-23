2020-05-23T08:40:21+03:00
Общество

В Мордовии река Мокша станет чистой

В рамках нацпроекта «Экология» в Ельниковском районе будет очищена одна из главных водных артерий республики
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Главы Республики МордовияФото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия
Изменить размер текста:

Как рассказал первый заместитель главы района А. В. Малоземов, в октябре 2019 года представители администрации района и специалисты Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ обследовали 40 километров береговой линии и русла Мокши. Это первоочередные меры для подготовки проектно-сметной документации работ по очистке реки, запланированных на 2021 год.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Подозревается в получении взятки
В Мордовии река Мокша станет чистой
Дистанционные сервисы помогут передать показания счетчиков электроэнергии
ВТБ и Ростелеком одними из первых осуществили электронное подписание соглашения о выдаче банковских гарантий
Школы Пензенской области получили еще 16 автобусов
В Пензенской области засидевшийся гость получил стулом по голове
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
В Мордовии на трассе опрокинулся автомобиль
Обучение детей-сирот в интернатах в режиме повышенной готовности
«Maserati» нырнул в пруд под Пензой
Пензенское предприятие шьет костюмы для работы в «красной зоне»
Вовлекла в занятие проституцией в Саранске пять девушек
А вместо штор - коробки с землей: жительница Пензы стала жертвой мошенника
В Пензе появятся новые улицы
Как пройдет ЕГЭ 29 июня
Несовершеннолетний из Пензы перечислил мошенникам 7,5 тысяч рублей
На территории Пензенской области введен особый режим
Большая часть заболевших коронавирусом в Мордовии переносят болезнь в легкой форме
Фестиваль «Белинская весна» пройдет в онлайн-режиме
Почти 16% пациентов с коронавирусом в Пензенской области - бессимптомные
Ужесточать режим в Пензенской области не планируется
Иван Белозерцев - об открытии кафе: «Послабление будет сделано не раньше, чем через неделю»
В Пензенской области стартовала Неделя защиты от безработицы
С такими социальными защитниками никакие враги уже не страшны
23 мая в Саранске запретят продажу алкоголя
«Онлайн-мастерская ГИТИС» в Пензе
Криминальный маскарад в Пензе
Жительница Пензы осуждена за убийство спящего сына
Финалист премии «Лицей» имени Александа Пушкина