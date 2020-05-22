Школы Пензенской области получили еще 16 автобусов

22 Май 2020 2020-05-22T15:52:56+03:00

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Губернатор Иван Белозерцев отметил, что в рамках проекта «Школьный автобус» в 2018 и 2019 годах из областного бюджета было выделено по 32 миллиона рублей. В этом году сумма увеличится до 40 миллионов. Закупка транспорта ведется и за счет федерального бюджета.

На школьных автобусах в регионе ездят более 7500 учащихся. Сегодня автопарк обновлен в учреждениях Белинского, Бессоновского, Городищенского, Каменского, Колышлейского, Кузнецкого, Лунинского, Мокшанского, Нижнеломовского, Пензенского, Сосновоборского районов и областного центра.

Ключи от 15 школьных автобусов марки ПАЗ (на 22 места каждый) и одного экскурсионного автобуса для пензенской средней школы №77 были вручены в торжественной обстановке.

ИСТОЧНИК KP.RU