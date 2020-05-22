2020-05-22T15:11:31+03:00
Происшествия

В Пензенской области засидевшийся гость получил стулом по голове

Полицейские задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью
Виктор ВИКТОРОВ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской областиФото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области
Изменить размер текста:

В полицию Лопатинского района поступило сообщение о том, что из дома в селе Лопатино в больницу доставлен 30-летний гражданин с многочисленными травмами.

При проверке сотрудники уголовного розыска установили, что пострадавший находился в гостях, где в ходе совместного распития спиртного и возникшей ссоры его ударил деревянным стулом 32-летний житель села Лопатино.

Полицейские выяснили, что потерпевший гостил у своего товарища не первый день, и его присутствие стало для хозяина дома нежелательным. В тот день к ним присоединился еще один сельский житель. Компания стала распивать спиртные напитки. Хозяин дома стал жаловаться последнему на своего гостя и его поведение. В ходе разговора он попросил его отправить домой. Словесные уговоры ни к чему не привели, тогда мужчина взял деревянный стул и начал наносить удары по потерпевшему. Пострадавший был доставлен в больницу, а злоумышленник был задержан сотрудниками полиции. Он признался в содеянном.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ. Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет .

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ и Ростелеком одними из первых осуществили электронное подписание соглашения о выдаче банковских гарантий
Школы Пензенской области получили еще 16 автобусов
В Пензенской области засидевшийся гость получил стулом по голове
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
В Мордовии на трассе опрокинулся автомобиль
Обучение детей-сирот в интернатах в режиме повышенной готовности
«Maserati» нырнул в пруд под Пензой
Пензенское предприятие шьет костюмы для работы в «красной зоне»
Вовлекла в занятие проституцией в Саранске пять девушек
А вместо штор - коробки с землей: жительница Пензы стала жертвой мошенника
В Пензе появятся новые улицы
Как пройдет ЕГЭ 29 июня
Несовершеннолетний из Пензы перечислил мошенникам 7,5 тысяч рублей
На территории Пензенской области введен особый режим
Большая часть заболевших коронавирусом в Мордовии переносят болезнь в легкой форме
Фестиваль «Белинская весна» пройдет в онлайн-режиме
Почти 16% пациентов с коронавирусом в Пензенской области - бессимптомные
Ужесточать режим в Пензенской области не планируется
Иван Белозерцев - об открытии кафе: «Послабление будет сделано не раньше, чем через неделю»
В Пензенской области стартовала Неделя защиты от безработицы
С такими социальными защитниками никакие враги уже не страшны
23 мая в Саранске запретят продажу алкоголя
«Онлайн-мастерская ГИТИС» в Пензе
Криминальный маскарад в Пензе
Жительница Пензы осуждена за убийство спящего сына
Финалист премии «Лицей» имени Александа Пушкина