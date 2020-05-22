В Пензенской области засидевшийся гость получил стулом по голове

22 Май 2020 2020-05-22T15:11:31+03:00

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В полицию Лопатинского района поступило сообщение о том, что из дома в селе Лопатино в больницу доставлен 30-летний гражданин с многочисленными травмами.

При проверке сотрудники уголовного розыска установили, что пострадавший находился в гостях, где в ходе совместного распития спиртного и возникшей ссоры его ударил деревянным стулом 32-летний житель села Лопатино.

Полицейские выяснили, что потерпевший гостил у своего товарища не первый день, и его присутствие стало для хозяина дома нежелательным. В тот день к ним присоединился еще один сельский житель. Компания стала распивать спиртные напитки. Хозяин дома стал жаловаться последнему на своего гостя и его поведение. В ходе разговора он попросил его отправить домой. Словесные уговоры ни к чему не привели, тогда мужчина взял деревянный стул и начал наносить удары по потерпевшему. Пострадавший был доставлен в больницу, а злоумышленник был задержан сотрудниками полиции. Он признался в содеянном.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ. Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет .

ИСТОЧНИК KP.RU