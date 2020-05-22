2020-05-22T14:47:03+03:00
Общество

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Выпущенные в Пензе охранные комплексы успешно эксплуатируются на рубежах государственной границы России
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской областиФото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Указом Президента Российской Федерации руководитель ЗАО «Центр специальных инженерных сооружений научно-исследовательского и конструкторского института радиоэлектронной техники» (ЦеСИС НИКИРЭТ) Олег Леонидович Шаповал за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Олег Шаповал - основатель научно-исследовательского конструкторского института. За 18 лет малое предприятие преобразовалось в одну из ведущих компаний Российской Федерации по созданию комплексов инженерно-технических средств охраны. Изделия, выпущенные ЦеСИС НИКИРЭТ, успешно эксплуатируются на рубежах государственной границы России и ряда стран СНГ. Они используются в системе министерства обороны, министерства внутренних дел, на объектах крупнейших госкорпораций страны.

Олег Леонидович главный редактор научно-технического журнала «Техника охраны периметра», активный участник международных, всероссийских, межрегиональных семинаров, выставок. С 2014 года является президентом регионального объединения работодателей «Ассоциация промышленников Пензенской области».

ИСТОЧНИК KP.RU

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