В Мордовии на трассе опрокинулся автомобиль
Водитель пытался избежать столкновения с другой машиной, но не справился с управлением
ФОТО: Пресс-служба МВД по РМ
Изменить размер текста:
Вчера около трех дня на дороге к поселку Комсомольский в Чамзинском районе Мордовии произошло ДТП. 37-летний мужчина, управлявший «Lada Largus», пытался избежать столкновения с другим автомобилем, выезжавшим со второстепенной на главную, но не справился с управлением. В результате его машина опрокинулась.
Водитель был осмотрен медиками «скорой помощи» на месте. По данным инспекторов ГИБДД МВД по Республике Мордовия, в момент аварии мужчина находился в трезвом состоянии.
ИСТОЧНИК KP.RU