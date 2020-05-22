В Мордовии на трассе опрокинулся автомобиль

22 Май 2020 2020-05-22T13:53:52+03:00

Водитель пытался избежать столкновения с другой машиной, но не справился с управлением

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Вчера около трех дня на дороге к поселку Комсомольский в Чамзинском районе Мордовии произошло ДТП. 37-летний мужчина, управлявший «Lada Largus», пытался избежать столкновения с другим автомобилем, выезжавшим со второстепенной на главную, но не справился с управлением. В результате его машина опрокинулась.

Водитель был осмотрен медиками «скорой помощи» на месте. По данным инспекторов ГИБДД МВД по Республике Мордовия, в момент аварии мужчина находился в трезвом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU