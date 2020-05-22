2020-05-22T13:09:36+03:00
Общество

Обучение детей-сирот в интернатах в режиме повышенной готовности

Прокуратура Пензенской области потребовала устранить выявленные нарушения
Виктор ВИКТОРОВ
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По поручению прокурора Пензенской области, в регионе проведена проверка соблюдения законодательства учреждениями с постоянным пребыванием детей-сирот в условиях введенного в регионе режима повышенной готовности.

Дана оценка обеспеченности этих учреждений дезинфицирующими средствами и средствами индивидуальной защиты, полноте принятых мер профилактического характера.

Установлено, что в «Неверкинской школе-интернате» и СОШ станции Леонидовка, в которой обучаются воспитанники «Областного социально-реабилитационного центра для детей и молодых инвалидов», вопреки требованиям закона не размещены на своих сайтах в сети «Интернет» правовые акты, регламентирующие порядок обучения по адаптированным программам с использованием дистанционных образовательных технологий. Кроме того, установленная школой в расписании занятий продолжительность перемен не соответствовала требованиям санитарных правил.

Выявлены также нарушения при обеспечении доступа к дистанционным формам обучения воспитанников «Мокшанского детского дома-интерната для умственно отсталых детей», обучение которых велось лишь путем выполнения присылаемых заданий.

Всем руководителям учреждений, допустившим нарушения требований законодательства, прокурорами внесены представления о их устранении, отмечает Пресс-служба Прокуратуры Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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