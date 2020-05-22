2020-05-22T12:41:41+03:00
Происшествия

«Maserati» нырнул в пруд под Пензой

В социальных сетях причиной ДТП называют выбежавшее на дорогу животное
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: ГБУ "Пензенский пожарно-спасательный центр"ФОТО: ГБУ "Пензенский пожарно-спасательный центр"
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Вчера утром спасателям поступило сообщение о том, что в пруду в селе Богословка Пензенской области утонул автомобиль «Maserati». Прибывшие на место сотрудник МЧС обследовали салон иномарки и, к счастью, обнаружили, что автомобиль был пуст.

В ГИБДД сообщили, что авария произошла в половине четвертого утра. Машиной управляла девушка 1991 года рождения. В какой-то момент автоледи вылетела в кювет с дороги. Ей потребовалась медицинская помощь, после оказания которой пострадавшая была отпущена. По факту проводится проверка.

В сообществе «Сова Пенза авто» в социальной сети «Вконтакте» один из очевидцев случившегося сообщил, что авария произошла из-за выбежавшей на дорогу собаки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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