2020-05-22T12:27:51+03:00
Общество

Пензенское предприятие шьет костюмы для работы в «красной зоне»

Качество изделий уже оценили медики и специалисты профильных учреждений региона
Анна ЧЕРНАЯ
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Одно из пензенских швейных предприятий начало изготовление медицинских защитных костюмов. Руководитель предприятия отмечает: стояла задача не просто пошива изделий, а увеличения срока их службы. Для изготовления используется настолько плотный материал, что он не впитывает жидкость, не пропускает ни бактерии, ни вирусы. Все костюмы, произведенные на предприятии, считаются многоразовыми и рассчитаны на 15 и более циклов использования.

- Комплект состоит из брюк, они универсальные, на резинке, фиксируются шнурком и халатом, сзади на завязках, подходят как для мужчин, так и для женщин. Также есть косынка, которая полностью убирает волосы. Вирус никуда не попадет, - рассказала технолог швейного предприятия Анна Лантаева.

За два месяца на предприятии сшили более пяти тысяч комплектов спецодежды для врачей и медицинского персонала, которые работают с пациентами Covid-19. На производстве трудится 70 сотрудников, более половины из которых - люди с ограниченными возможностями по слуху.

ИСТОЧНИК KP.RU

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