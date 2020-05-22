2020-05-22T11:45:13+03:00
Происшествия

Вовлекла в занятие проституцией в Саранске пять девушек

В Мордовии за организацию оказания сексуальных услуг перед судом предстанет жительница Ижевска
Виктор ВИКТОРОВ
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С января 2015-го и до июня 2019 года вместе с другими установленными следствием лицами женщина организовала занятие проституцией в городах Саранск, Ижевск и Тверь.

Действуя из корыстных побуждений в составе организованной преступной группы, путем неоднократных уговоров и убеждения в возможности большого заработка, она вовлекла в занятие проституцией пять девушек, а также принудила одну из них к продолжению занятия проституцией.

После чего ее подопечные неоднократно оказывали сексуальные услуги мужчинам за денежное вознаграждение. Преступная деятельность обвиняемой и других участников организованной преступной группы пресечена сотрудниками МОБОП МВД по Республике Мордовия.

В ходе предварительного следствия прокурором с данной обвиняемой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого соблюдены.

По информации пресс-службы Прокуратуры Республики Мордовия, заместителем прокурора Ленинского района г. Саранска в отношении 29-летней жительницы г. Ижевска, обвиняемой в организации занятия проституцией и вовлечение в занятие проституцией, утверждено обвинительное заключение. Материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд г. Саранска.

Уголовное дело в отношении организатора и других участников преступной группы в ближайшее время будут направлены прокурору района для утверждения обвинительного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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