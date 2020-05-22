2020-05-22T11:36:40+03:00
Происшествия

А вместо штор - коробки с землей: жительница Пензы стала жертвой мошенника

По факту проводится проверка
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области
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37-летняя жительница Пензы обратилась в полицию, сообщив, что в одной из социальных сетей натолкнулась на объявление о продаже штор по привлекательной цене. Она оставила заявку, после чего с ней связался продавец. Завязалась переписка, в ходе которой гражданка согласилась приобрести предмет интерьера за пять тысяч рублей, но отказалась вносить предоплату, опасаясь мошенничества. Продавец ответила, что это и не потребуется, поскольку посылка будет отправлена наложенным платежом.

Пять дней спустя товар пришел в почтовое отделение. Покупательница заплатила деньги за посылку и принесла ее домой, однако внутри вместо заказанных штор обнаружила несколько коробок с землей и два куска ткани. Полицейским женщина пояснила впоследствии, что знала о подобных способах обмана.

По факту мошенничества проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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