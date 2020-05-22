А вместо штор - коробки с землей: жительница Пензы стала жертвой мошенника
37-летняя жительница Пензы обратилась в полицию, сообщив, что в одной из социальных сетей натолкнулась на объявление о продаже штор по привлекательной цене. Она оставила заявку, после чего с ней связался продавец. Завязалась переписка, в ходе которой гражданка согласилась приобрести предмет интерьера за пять тысяч рублей, но отказалась вносить предоплату, опасаясь мошенничества. Продавец ответила, что это и не потребуется, поскольку посылка будет отправлена наложенным платежом.
Пять дней спустя товар пришел в почтовое отделение. Покупательница заплатила деньги за посылку и принесла ее домой, однако внутри вместо заказанных штор обнаружила несколько коробок с землей и два куска ткани. Полицейским женщина пояснила впоследствии, что знала о подобных способах обмана.
По факту мошенничества проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU