В Пензе появятся новые улицы

22 Май 2020 2020-05-22T10:30:51+03:00

Им могут присвоить названия Лиственная и Дивная

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Вчера в ходе заседания Пензенской городской Думы обсудили вопрос присвоения наименований новым улицам и проездам города. Они расположены в коттеджном поселке Дубрава и пока не имеют названий.

Было предложено назвать их «улица Дивная», «улица Лиственная», «проезд 1-й Лиственный», «проезд 2-й Лиственный», «проезд 3-й Лиственный», «проезд 4-й Лиственный», «проезд 1-й Основной», «проезд 2-й Основной», «проезд 3-й Основной», «проезд 4-й Основной». Рядом с ними располагаются уже названные улицы Основная, Тихая, Зимняя, Летняя и Высокая.

Окончательное решение по данному вопросу примут депутаты в ходе заседания сессии, которая состоится 29 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU