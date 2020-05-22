Как пройдет ЕГЭ 29 июня

22 Май 2020 2020-05-22T10:17:01+03:00

Выпускник московской школы 179 Руслан Салимгареев, набравший 400 баллов по ЕГЭ и 100 баллов на экзамене в МГУ, на радио "Комсомольская правда" (архив) Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Итак, ЕГЭ 29 июня начнется с измерения температуры и рассадки на 1,5 м друг от друга. Итоговые отметки в аттестаты будут выставлены на основе годовых. А вот 9-классникам сдавать экзамены вообще не придется – ОГЭ для них отменили, а итоговые отметки в аттестаты будут выставлены на основе годовых оценок. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании о ситуации в сфере образования в условиях пандемии коронавируса. Подробности

Рособрнадзор составил проект нового расписания экзаменов с учетом новых сроков проведения ЕГЭ.

Проект расписания ЕГЭ-2020

29 июня – география, литература, информатика

2 и 3 июля – русский язык

6 июля - профильная математика

9 июля – история и физика

13 июля – обществознание и химия

16 июля –биология, иностранные языки (письменная часть)

18 и 20 июля – иностранные языки (устная часть)

Также в расписании будут предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам.

ИСТОЧНИК KP.RU