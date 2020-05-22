Как пройдет ЕГЭ 29 июня
Итак, ЕГЭ 29 июня начнется с измерения температуры и рассадки на 1,5 м друг от друга. Итоговые отметки в аттестаты будут выставлены на основе годовых. А вот 9-классникам сдавать экзамены вообще не придется – ОГЭ для них отменили, а итоговые отметки в аттестаты будут выставлены на основе годовых оценок. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании о ситуации в сфере образования в условиях пандемии коронавируса. Подробности
Рособрнадзор составил проект нового расписания экзаменов с учетом новых сроков проведения ЕГЭ.
Проект расписания ЕГЭ-2020
29 июня – география, литература, информатика
2 и 3 июля – русский язык
6 июля - профильная математика
9 июля – история и физика
13 июля – обществознание и химия
16 июля –биология, иностранные языки (письменная часть)
18 и 20 июля – иностранные языки (устная часть)
Также в расписании будут предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам.
ИСТОЧНИК KP.RU