2020-05-22T06:52:46+03:00
Общество

На территории Пензенской области введен особый режим

Контроль пожарной безопасности: патрулирование, дежурство маневренных групп, постов, ограничение доступа населения в леса
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской областиФото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области
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Особый противопожарный режим введен на территории 24 муниципальных образований и городских округов. А именно: в городах Пенза, Кузнецк, Заречный, на территориях Пензенского, Неверкинского, Лопатинского, Каменского, Кузнецкого, Пачелмского, Белинского, Иссинского, Мокшанского, Земетчинского, Башмаковского, Вадинского, Нижнеломовского, Спасского, Городищенского, Малосердобинского, Колышлейского, Бековского, Камешкирского, Шемышейского и Никольского районов Пензенской области.

Введение особого режима связано с повышением пожарной опасности в результате наступления неблагоприятных климатических условий (сухая и ветреная погода), а также с необходимостью стабилизации обстановки с пожарами.

На территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, предприятий строго запрещено разводить костры, сжигать мусор и проводить пожароопасные работы.

Для контроля над выполнением требований пожарной безопасности будет усилено патрулирование, организовано дежурство специальных маневренных групп и мобильных постов, ограничивающих доступ населения в леса.

В период действия особого противопожарного режима за совершение нарушений требований пожарной безопасности увеличивается сумма административного штрафа:

на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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