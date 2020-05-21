Большая часть заболевших коронавирусом в Мордовии переносят болезнь в легкой форме

21 Май 2020 2020-05-21T22:27:11+03:00

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Сегодня в Пресс-центре Республики Мордовия состоялась еженедельная пресс-конференция, посвященная эпидемиологической обстановке в регионе. Как подчеркнула заместитель Председателя Правительства РМ Галина Лотванова, за последние сутки в Мордовии зарегистрировано 35 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего же с начала эпидемии -1512 случаев. Полностью выздоровели 493 человека. 15 человек из подтвержденных сегодня – это неработающие пенсионеры.

- Обращаюсь к людям старшего поколения. Оставайтесь дома. Погода холодная, заболеть очень легко. Воздержитесь от поездок на дачу и в загородные дома летнего типа, - сказала Галина Алексеевна, отметив, что 734 человека из числа остающихся в больницах переносят болезнь в легкой форме, почти 20% - в тяжелой.

Сегодня в Мордовии создана специальная группа медицинских работников, которая будет контролировать лечение больных коронавирусом на дому. Мониторинг состояния больных будет осуществляться два раза в день: утром и во второй половине дня.

Она также сказала, что на сегодняшний день в Мордовии проведено 43 402 исследования на COVID-19, только за последние сутки - 1059. Охвачено исследованиями 37 398 человек, за последние сутки - 970.

По словам министра здравоохранения Мордовии, на сегодня в республике развернуто 1345 коек для лечения коронавирусных пациентов.

- Это третья часть коек, которые работают по ОМС. Полностью задействованы Рузаевская центральная районная больница и Ардатовская районная больница. Планируем создать межрайонный центр по ковиду в Торбеевской районной больнице. Создали возможность оказания медицинской помощи на амбулаторных условия. За счет республиканского бюджета закуплены необходимые лекарства, которые признаны эффективными при лечении COVID-19, - сказал Олег Маркин.

Экстренная помощь оказывается в полном объеме всем жителям республики, необходимую медицинскую помощь получают онкологические больные, пациенты с обострениями хронических заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU