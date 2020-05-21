Фестиваль «Белинская весна» пройдет в онлайн-режиме

21 Май 2020 2020-05-21T17:55:04+03:00

Но, даже несмотря на это, мероприятие будет очень насыщенным

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В этом году, в связи с ограничением проведения массовых мероприятий, II Межрегиональный литературный фестиваль «Белинская весна» переходит в режим онлайн. О том, что изменится в этом году, рассказала министр культуры и туризма Татьяна Курдова.

Основной площадкой онлайн-фестиваля станет сайт belinskayavesna.ru, на котором будет размещена полная информация о предстоящих трансляциях, подробная афиша мероприятий, интересная информация о великом критике, его афоризмы и отрывки из произведений, а также будут вестись онлайн трансляции мероприятий фестиваля.

- Программа фестиваля насыщена и разнообразна. Важно, что после окончания каждого мероприятия фестиваля оно будет доступно пользователю для просмотра на сайте. Подобное проведение марафона будет удобно для зрителей, так как во время онлайн-трансляции нет возможности просматривать ранее показанный материал, - сообщила Татьяна Курдова.

Подробная программа II Межрегионального литературного фестиваля «Белинская весна» будет опубликована в ближайшее время на сайте belinskayavesna.ru, на официальном сайте министерства культуры и туризма, а также в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU