Почти 16% пациентов с коронавирусом в Пензенской области - бессимптомные
Сегодня в ходе прямого эфира заместитель министра здравоохранения области Оксана Чижова рассказала о том, как проходит лечение жителей региона, заразившихся коронавирусом. По ее словам около 16% пациентов с Covid-19 болеют без симптомов.
- У 80% болезнь протекает в легкой форме. Дети переносят коронавирус тоже легко. Тяжелее всего лечить пожилых, особенно тех, у кого есть хронические заболевания сердца, легких, ожирение.
На вопрос, правда ли, что от пневмонии в области сейчас умирают чаще, чем от коронавируса, ответил губернатор Иван Белозерцев:
- Да, так и есть. Такая ситуация во всех регионах России, не только у нас. Пожалуйста, не ждите, что температура пройдет сама. Вызывайте врача на дом. Не важно, чем ты заразился - пневмонией или коронавирусом. Главное - вовремя госпитализироваться. Тогда будет большая гарантия выздоровления.
ИСТОЧНИК KP.RU