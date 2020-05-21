Почти 16% пациентов с коронавирусом в Пензенской области - бессимптомные

21 Май 2020 2020-05-21T15:29:37+03:00

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Сегодня в ходе прямого эфира заместитель министра здравоохранения области Оксана Чижова рассказала о том, как проходит лечение жителей региона, заразившихся коронавирусом. По ее словам около 16% пациентов с Covid-19 болеют без симптомов.

- У 80% болезнь протекает в легкой форме. Дети переносят коронавирус тоже легко. Тяжелее всего лечить пожилых, особенно тех, у кого есть хронические заболевания сердца, легких, ожирение.

На вопрос, правда ли, что от пневмонии в области сейчас умирают чаще, чем от коронавируса, ответил губернатор Иван Белозерцев:

- Да, так и есть. Такая ситуация во всех регионах России, не только у нас. Пожалуйста, не ждите, что температура пройдет сама. Вызывайте врача на дом. Не важно, чем ты заразился - пневмонией или коронавирусом. Главное - вовремя госпитализироваться. Тогда будет большая гарантия выздоровления.

ИСТОЧНИК KP.RU