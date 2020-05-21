Ужесточать режим в Пензенской области не планируется

21 Май 2020 2020-05-21T15:12:21+03:00

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По словам главы региона, ситуация в области, в целом, стабильная. Прирост в последнюю неделю наблюдается из-за приходящих в большом количестве подтверждений ранее собранных анализов. Многие из тех, чей диагноз подтвердился в эти дни, уже проходят лечение.

- Сейчас надо обязательно соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, - отметил губернатор. - Есть случаи, когда люди приходят на работу с температурой. Я еще несколько лет назад сказал, что так делать не нужно: предприятие без вас не остановится. Почувствовал легкое недомогание - никуда не ходи, останься дома, стало хуже - вызывай врача.

Прокомментировал губернатор и просьбу ввести обязательное ношение масок:

- У нас уже есть постановление, и его нужно соблюдать. Сотрудники полиции и Росгвардии составляют протоколы на нарушителей. Но тут нужны старания и самих граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU