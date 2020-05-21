2020-05-21T11:48:49+03:00
Происшествия

С такими социальными защитникам никакие враги уже не страшны

В Пензенской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве с денежными средствами на приобретение жилья вдове участника войны
Виктор ВИКТОРОВ
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В декабре 2019 года на имя проживающей в с. Лопатино вдовы участника Великой Отечественной войны, нуждающейся в улучшении жилищных условий, из средств федерального бюджета поступила единовременная денежная выплата на строительство или приобретение жилого помещения в сумме 1,3 млн рублей.

Сотрудница Управления социальной защиты населения администрации Лопатинского района, которая занималась приемом и оформлением документов, узнав о поступлении денежных средств, ввела женщину в заблуждение и подготовила договор купли-продажи ей своей квартиры в с. Лопатино.

После подписания сторонами договора региональное министерство труда, социальной защиты и демографии перечислило на лицевой счет злоумышленницы в счет оплаты приобретаемой вдовой ветерана квартиры денежные средства в размере 1,3 млн рублей.

Через некоторое время муниципальная служащая заключила с пожилой женщиной новый договор купли-продажи этой квартиры и вновь стала ее собственницей. Из полученных 1,3 млн рублей она передала женщине 1 млн рублей, а 300 тыс. рублей присвоила.

Прокуратура Лопатинского района передала материалы проверки в орган следствия для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), отмечает пресс-служба Прокуратуры Пензенской области.

В рамках его расследования прокурор предъявит исковое заявление о взыскании в пользу потерпевшей похищенных денежных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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