Жительница Пензы осуждена за убийство спящего сына

21 Май 2020 2020-05-21T08:23:12+03:00

Свердловская область. Нижний Тагил. Дом ребенка в женской колонии. Свидание одной из заключенных с дочерью. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В квартире по улице Клары Цеткин в городе Пензе, женщина увидела спящим своего 32-летнего сына. Почувствовав от него запах алкоголя, разозлилась, поскольку сын обещал ей больше не употреблять алкоголь. Взяв на кухне нож, она нанесла ему один удар в грудную клетку. Потерпевший скончался на месте происшествия.

В ходе следствия женщина находилась под стражей. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за оскорбление представителя власти.

Собранные следственным отделом по Железнодорожному району города Пензы регионального СК доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора - женщине назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской области, решение суда не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU