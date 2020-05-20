2020-05-20T16:39:06+03:00
Происшествия

В Мордовии вынесли приговор мужчине, расстрелявшему двоих рыбаков

Один из потерпевших скончался, второму удалось выжить
Анна ЧЕРНАЯ
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Темниковский районный суд вынес приговор 38-летнему жителю Саранска. Он обвинялся в убийстве и покушении на убийство двух лиц. Уголовное дело было рассмотрено присяжными, которые сочли мужчину виновным, но заслуживающим снисхождения.

18 августа 2018 года мужчина, будучи пьяным, вступил в конфликт с двумя рыбаками (36 и 27 лет) на пруду возле деревни Кичемасово. В пылу конфликта гражданин достал травматический пистолет и выстрелил несколько раз в других участников ссоры. Младший из пострадавших скончался на месте, второму удалось выжить.

Ссуд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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