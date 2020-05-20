В Мордовии скончался еще один пациент с коронавирусом

20 Май 2020 2020-05-20T16:01:52+03:00

За сутки в республике было зарегистрировано еще 34 новых случая

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По данным оперативного штаба Мордовии, на сегодня в регионе выявлено 1477 случаев коронавируса. 478 человек выписаны с выздоровлением.

Зарегистрирован новый летальный случай: скончался мужчина в возрасте 55 лет. Диагноз – двустороняя полисегментарная ковидная пневмония.

1174 человека получают лечение стационарно. 83 пациента находятся в реанимации, 23 из них на аппаратах ИВЛ (у троих подтвержден Covid-19). 776 человек - под наблюдением дома. Девять человек в обсервационном отделении.

ИСТОЧНИК KP.RU