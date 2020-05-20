В нескольких населенных пунктах Мордовии обновят водопроводные сети

20 Май 2020 2020-05-20T15:04:50+03:00

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По словам начальника управления по вопросам строительства и ЖКХ администрации Темниковского района Александра Сергеева, одной из проблем местных населенных пунктов являются старые водопроводные сети, изношенные на 80 %. Решением станет строительство новых.

В этом году работы в данном направлении начаты в двух селах - Жегаловском и Староковыляйском. На строительство сетей в этих населенных пунктах будет затрачено около 30 миллионов рублей. Работы завершатся до конца года.

Также уже разработана проектно-сметная документация для строительства водопроводных сетей в Аксельском сельском поселении (деревни Татарское Адаево и Русское Адаево, Агеево). Кроме того, в самом Темникове планируется заменить 15 километров старых водопроводных сетей, увеличить и мощность очистных сооружений по городу, заменить канализацию протяженностью 21 км. Строительство очистных сооружений намечается и в Р. Тювееве. Сделать это планируют до 2025 года.

- Повышение качества воды – необходимость, но многое зависит от финансирования, поэтому все работы ведутся в рамках регионального проекта «Чистая вода», - отмечает Александр Михайлович.

ИСТОЧНИК KP.RU