В нескольких населенных пунктах Мордовии обновят водопроводные сети
По словам начальника управления по вопросам строительства и ЖКХ администрации Темниковского района Александра Сергеева, одной из проблем местных населенных пунктов являются старые водопроводные сети, изношенные на 80 %. Решением станет строительство новых.
В этом году работы в данном направлении начаты в двух селах - Жегаловском и Староковыляйском. На строительство сетей в этих населенных пунктах будет затрачено около 30 миллионов рублей. Работы завершатся до конца года.
Также уже разработана проектно-сметная документация для строительства водопроводных сетей в Аксельском сельском поселении (деревни Татарское Адаево и Русское Адаево, Агеево). Кроме того, в самом Темникове планируется заменить 15 километров старых водопроводных сетей, увеличить и мощность очистных сооружений по городу, заменить канализацию протяженностью 21 км. Строительство очистных сооружений намечается и в Р. Тювееве. Сделать это планируют до 2025 года.
- Повышение качества воды – необходимость, но многое зависит от финансирования, поэтому все работы ведутся в рамках регионального проекта «Чистая вода», - отмечает Александр Михайлович.
ИСТОЧНИК KP.RU