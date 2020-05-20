Житель Мордовии привлечен к ответственности за хранение винтовки и патронов

20 Май 2020 2020-05-20T13:55:24+03:00

Мужчина нашел оружие и патроны некоторое время назад и решил не сдавать их в правоохранительные органы

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В Мордовии возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего жителя Инсарского района, подозреваемого в незаконном хранении оружия.

Как установили участковые уполномоченные полиции ОП №№9 ММО, мужчина хранил в своем доме охотничью малокалиберную винтовку и семь патронов. По его словам, боеприпасы и оружие, завернутые в старую полусгнившую шинель, он нашел в марте этого года в надворных постройках одного из дачных домов в селе Арбузовка. Несмотря на то, что знал об уголовной ответственности за хранение незарегистрированного оружия, мужчина решил оставить находку себе.

Теперь ему грозит наложение штрафа или административный арест.

ИСТОЧНИК KP.RU