В Пензе задержали подозреваемых в сбыте наркотиков

20 Май 2020 2020-05-20T13:48:48+03:00

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Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области по подозрению в сбыте героина задержали гражданина Таджикистана 1994 года рождения и уроженку Волгограда 1997 года рождения.

Злоумышленники прибыли в Пензу тремя днями ранее, сняли квартиру в Арбеково, в которой и занимались фасовкой запрещенных веществ с целью дальнейшей продажи. В ходе личного досмотра задержанных оперативники обнаружили 25 свертков с наркотическим средством. Еще 60 удалось найти при обыске в съемной квартире. Общий вес изъятого героина составил около 300 граммов.

По факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленники находятся под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU