2020-05-20T13:48:48+03:00
Происшествия

В Пензе задержали подозреваемых в сбыте наркотиков

Злоумышленники заключены под стражу
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области
Изменить размер текста:

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области по подозрению в сбыте героина задержали гражданина Таджикистана 1994 года рождения и уроженку Волгограда 1997 года рождения.

Злоумышленники прибыли в Пензу тремя днями ранее, сняли квартиру в Арбеково, в которой и занимались фасовкой запрещенных веществ с целью дальнейшей продажи. В ходе личного досмотра задержанных оперативники обнаружили 25 свертков с наркотическим средством. Еще 60 удалось найти при обыске в съемной квартире. Общий вес изъятого героина составил около 300 граммов.

По факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленники находятся под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мордовии вынесли приговор мужчине, расстрелявшему двоих рыбаков
В Мордовии скончался еще один пациент с коронавирусом
ВТБ начинает выдачу кредитов наличными по телефону
В нескольких населенных пунктах Мордовии обновят водопроводные сети
Житель Мордовии привлечен к ответственности за хранение винтовки и патронов
В Пензе задержали подозреваемых в сбыте наркотиков
Пензенские доноры могут записаться на сдачу крови через интернет
Иван Белозерцев: «Выплаты медикам в регионе перечислены без нарушений»
В Саранске в ДТП пострадала 51-летняя женщина-пешеход
Традиционную акцию по сбору батареек в Пензенской области перенесли на осень
В Пензе появится новое кладбище
Центр культурного развития «На Ленинградской» готов почти на 85%
В Мордовии 446 человек излечились от коронавируса
В Пензенской области и Республике Мордовии ожидаются заморозки
Двое жителей Бессоновки убили пенсионерку из-за 30 тысяч рублей
Владельцу магазина одежды в центре Пензы напомнили о соблюдении режима
Пензенские медики могут пожаловаться на невыплату надбавок за работу с коронавирусными больными
В Пензе почти готовы к сдаче 10 дорожных объектов, отремонтированных в рамках нацпроекта
Житель Мордовии украл у знакомого ордена и медаль его деда-фронтовика
В пензенских вузах увеличат количество бюджетных мест