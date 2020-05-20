Пензенские доноры могут записаться на сдачу крови через интернет
Об этом сообщается в официальном сообществе областного клинического центра крови в социальной «Вконтакте»
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На сайте учреждения появилась возможность предварительной записи на донацию крови. Для этого необходимо заполнить форму в соответствующем разделе.
Если по объективным причинам сдача крови в интересующий срок будет невозможна, с донором свяжется специалист Центра крови.
Запись возможна не позднее 13.00 дня, предшествующего дате предполагаемой донации.
ИСТОЧНИК KP.RU