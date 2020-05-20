2020-05-20T12:51:09+03:00
Общество

Иван Белозерцев: «Выплаты медикам в регионе перечислены без нарушений»

Губернатор Пензенской области принял участие в совещании Президента РФ
Анна ЧЕРНАЯ
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Комментируя заседание, глава региона отметил, что в области все поощрительные выплаты перечислены медикам без нарушений и почти сразу в полном объеме.

- Обращения от граждан по этой теме есть, но они единичны, - заявил губернатор. - Ответы заявителям с пояснениями ситуации направляются мгновенно. В этой связи крайне важна, так называемая, обратная связь. Мы должны точно и ясно понимать, что происходит с нашими решениями в реальной жизни. Нужно понимать, что происходит «на земле», и реагировать на происходящие события. Повторяю ещё раз - ничего нет особенного, если где-то в чем-то сбои происходят. Главное - быстро отреагировать, исправить ситуацию, довести решение до полного логического конца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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