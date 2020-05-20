Традиционную акцию по сбору батареек в Пензенской области перенесли на осень

20 Май 2020 2020-05-20T11:51:22+03:00

Заявки на участие в ней подали 165 учреждений образования со всего региона

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В связи с пандемией и действующим режимом самоизоляции в Пензенской области провести традиционную акцию по сбору отработанных элементов питания сейчас невозможно.

- Поэтому мы приняли решение перенести ее на будущую осень. Это дает шанс тем, кто еще не успел зарегистрироваться на участие, подать заявку, - отмечает Алина Можачкина-Грибанова, руководитель Пензенского представительства движения «ЭКА».

Зарегистрироваться в проекте «Сдай батарейки с Duracell» можно по ссылке. К участию в проекте приглашаются все категории образовательных учреждений Пензенской области. Все участники будут отмечены благодарственными письмами.

ИСТОЧНИК KP.RU