Традиционную акцию по сбору батареек в Пензенской области перенесли на осень
В связи с пандемией и действующим режимом самоизоляции в Пензенской области провести традиционную акцию по сбору отработанных элементов питания сейчас невозможно.
- Поэтому мы приняли решение перенести ее на будущую осень. Это дает шанс тем, кто еще не успел зарегистрироваться на участие, подать заявку, - отмечает Алина Можачкина-Грибанова, руководитель Пензенского представительства движения «ЭКА».
Зарегистрироваться в проекте «Сдай батарейки с Duracell» можно по ссылке. К участию в проекте приглашаются все категории образовательных учреждений Пензенской области. Все участники будут отмечены благодарственными письмами.
ИСТОЧНИК KP.RU