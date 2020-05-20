В Пензе появится новое кладбище
Вчера начальник пензенского Управления капитального строительства Игорь Умнов сообщил, что по результатам аукциона заключен муниципальный контракт с ООО«СитиСтрой» на строительство нового погоста. Для этих целей был выделен участок площадью в 40 гектаров, расположенный севернее от существующего Восточного кладбища.
В этом году планируется построить подъездную дорогу и парковку, обеспечить участок необходимой инфраструктурой. Финансирование указанных работ будет осуществляться в рамках программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2020–2026 годы» за счет средств муниципального бюджета. Сумма заключенного контракта составила 26 645,31 тысяч рублей.
- Срок завершения данного этапа строительства кладбища – середина сентября, - отметил Игорь Умнов.
ИСТОЧНИК KP.RU