2020-05-20T11:08:22+03:00
Общество

В Пензе появится новое кладбище

Реализация проекта будет проходить в несколько этапов
Анна ЧЕРНАЯ
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Вчера начальник пензенского Управления капитального строительства Игорь Умнов сообщил, что по результатам аукциона заключен муниципальный контракт с ООО«СитиСтрой» на строительство нового погоста. Для этих целей был выделен участок площадью в 40 гектаров, расположенный севернее от существующего Восточного кладбища.

В этом году планируется построить подъездную дорогу и парковку, обеспечить участок необходимой инфраструктурой. Финансирование указанных работ будет осуществляться в рамках программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2020–2026 годы» за счет средств муниципального бюджета. Сумма заключенного контракта составила 26 645,31 тысяч рублей.

- Срок завершения данного этапа строительства кладбища – середина сентября, - отметил Игорь Умнов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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