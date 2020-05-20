2020-05-20T09:06:24+03:00
Звезды

Центр культурного развития «На Ленинградской» готов почти на 85%

Вчера ход работ на объекте оценила министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова
Анна ЧЕРНАЯ
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Участники рабочего совещания обсудили подготовку здания к вводу в эксплуатацию.

- На сегодня объект готов почти на 85%, - отметила Татьяна Курдова. – Сейчас введутся отделочные работы, устанавливаются светильники и двери. Параллельно в этим ведется закупка мебели и музыкальных инструментов.

Завершить работы планируется к сентябрю.

СПРАВКА «КП»

Реконструкция Центра культурного развития «На Ленинградской» (бывшего Дома офицеров) осуществляется в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». В здании будут размещены зрительный зал на 450 посадочных мест, выставочные холл-зоны, просторный конференц-зал, помещения для театра мод, залы хореографии и хорового пения, клуб любителей игры на гармони, детская киностудия, центр детского развития, театральная студия, тренажерный зал, репетиционные и вспомогательные помещения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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