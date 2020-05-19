В Пензенской области и Республике Мордовии ожидаются заморозки

19 Май 2020 2020-05-19T16:06:59+03:00

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Согласно информации Пензенского ЦГМС - филиал ФГБУ «Приволжское УГМС», завтра в регионе ожидается температура воздуха ночью 0,+5°С, местами заморозки в воздухе и на почве 0,-2°С, днём +11, +16°С.

По уточненным данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на 20 мая местами по Республике Мордовия ожидаются заморозки на поверхности почвы 0°С.

При необходимости обращайтесь по телефонам: «01» (со стационарных аппаратов), «112» (с мобильных аппаратов).

ИСТОЧНИК KP.RU