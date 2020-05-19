Двое жителей Бессоновки убили пенсионерку из-за 30 тысяч рублей

19 Май 2020 2020-05-19T14:51:54+03:00

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Жительницы Бессоновки, придя в гости к знакомой пенсионерке 1936 года рождения, обнаружили ее тело. О страшной находке женщины сразу же сообщили в полицию. На место выехала следственно-оперативная группа.

При осмотре тела обнаружились признаки насильственной смерти – женщине нанесли несколько ножевых ранений. Полицейские и следователи выдвинули несколько версий произошедшего, в том числе - убийство из корыстных побуждений. Чтобы проверить эту версию, правоохранители начали проверять всех жителей села, имевших проблемы с законом, которые жили неподалеку от убитой и могли знать о наличии у той денег.

В ходе расследования сотрудники уголовного розыска смогли выйти на предполагаемых преступников – мужчин 1978 и 1982 годов рождения, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности. Они признались в содеянном и пояснили, что пошли на убийство, зная, что пенсионерка хранит дома деньги. Подельники вооружились ножами и нанесли жертве несколько ударов. Украденные 30 тысяч рублей злоумышленники разделили между собой.

По факту убийства группой лиц из корыстных побуждений Следственный комитет возбудил уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU