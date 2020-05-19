2020-05-19T13:24:41+03:00
Общество

В Пензе почти готовы к сдаче 10 дорожных объектов, отремонтированных в рамках нацпроекта

Их приемку планируется начать в следующем месяце
Анна ЧЕРНАЯ
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Сегодня в городской администрации состоялась планерка, одной из тем которой стал ремонт дорог. В настоящее время реконструкция 10 объектов, включенных в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», почти подошла к концу.

- В июне планируем начать приемку этих дорог, - сообщил директор Департамента ЖКХ города Максим Иванкин. – Сегодня дорожники задействованы в работах на улицах Терновского, Ленинградской, Луначарского, Колхозной, Коннозаводской, Гагарина, Ставского, К. Маркса, Толстого, Угловой, Мотоциклетном проезде, проспекте Строителей, дороге от улицы Мира до улицы Попова.

Мэр Андрей Лузгин также обратил внимание на состояние тротуаров и прилотковой части дорог, где необходимо провести дополнительную очистку. На уборку улично-дорожной сети в дневную смену сегодня вышли 59 единиц техники и 91 работник МУП «Пензадормост». Помимо ежедневных мероприятий по очистке и мойке дорог специалисты предприятия проводят ямочный ремонт картами улиц Новоселов и Силикатной, устраняют дефекты покрытия на улицах Попова, Черничной, промывают ливневую канализацию и откачивают воду на улицах Чаадаева, Долгорукова, ремонтируют ограждения, знаки и светофоры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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