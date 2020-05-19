2020-05-19T13:00:06+03:00
Происшествия

Житель Мордовии украл у знакомого ордена и медаль его деда-фронтовика

Злоумышленника удалось задержать, но награды к тому моменту он умудрился потерять
Анна ЧЕРНАЯ
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В апреле 46-летний житель Ромодановского района Мордовии обратился в полицию, заявив о пропаже орденов и медалей его покойного деда-фронтовика. Награды мужчина хранил в шкафу. В один из дней он обнаружил пропажу ордена Красной Звезды, ордена Славы III степени и медали «За отвагу».

В ходе расследования удалось установить причастность к краже 40-летнего ранее судимого мужчины. В полиции он признался в содеянном, рассказав, что общался с потерпевшим и ранее не раз бывал у того в гостях. Во время одного из таких визитов внук фронтовика рассказал ему о своем деде и показал награды. Во время следующего визита, дождавшись, когда хозяин дома выйдет из комнаты, злоумышленник забрал ордена и медали и сбежал, надеясь продать их. Однако, будучи пьяным, украденное мужчина потерял.

Следователями ОМВД России по Ромодановскому району возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 164 «Хищение предметов, имеющих особую ценность». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Полицейские устанавливают местонахождение украденных медалей.

Житель Мордовии украл у знакомого медали его деда-фронтовика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Житель Мордовии украл у знакомого ордена и медаль его деда-фронтовика
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