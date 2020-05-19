2020-05-19T12:23:05+03:00
Общество

В пензенских вузах увеличат количество бюджетных мест

Зампред правительства Олег Ягов сообщил, что это коснется, в первую очередь, инженерных и педагогических специальностей
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Соответствующая заявка со стороны Пензенской области уже отправлена на согласование в министерство образования РФ.

- Мы должны бороться за то, чтобы наш регион одним из первых получил необходимые квоты, - нацелил губернатор Иван Белозерцев и поручил активизировать информационную работу среди выпускников школ об имеющихся специальностях в вузах:

- Доводите информацию, какие есть вузы, какие в них можно получить специальности.

Отдельное внимание - проведению праздника «Последний звонок» для выпускников школ. Сейчас разрабатываются методические рекомендации его организации в онлайн-режиме.

- Если ситуация будет меняться в лучшую сторону, мы должны быть готовы к проведению последнего звонка в привычном формате, - нацелил Иван Белозерцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Мордовии украл у знакомого ордена и медаль его деда-фронтовика
В пензенских вузах увеличат количество бюджетных мест
Жителей Пензенской области, потерявших работу, временно трудоустроят в сфере ЖКХ
Сотрудники уголовного розыска раскрыли хищение денег с банковского счёта
В 20 раз выросло число операций в приложении ВТБ Мои Инвестиции
Этапы снятия ограничений обсудили в Правительстве Пензенской области
В Мордовии в числе новых пациентов - восьмилетний ребенок
В Мордовии на создание комфортной среды направлено более 227 миллионов рублей
Завтра в юго-западной части Саранска отключат воду в нескольких домах
В Пензе коронавирусом заразились 78 медиков
Пензенские росгвардейцы помогли пенсионерке, потерявшей сознание на улице
В Саранске «Тойота» влетела в дерево: погиб водитель
Пензенских девятиклассников освободили от экзаменов
Иван Белозерцев: «Отменить режим повышенной готовности пока нет возможности»
В Кузнецке росгвардейцы задержали нетрезвого водителя
Жителям Пензенской области бесплатно раздадут 30 тысяч масок
ВТБ улучшает условия обмена валюты
Специалисты называют наиболее распространенные симптомы COVID-19
Удостоверение водителя вручили психически нездоровому человеку
Мошеннический бизнес у последней черты
В Мордовии зафиксировано 28 новых случаев заболевания коронавирусом
В Пензе улице Калинина перевернулся автомобиль