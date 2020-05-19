В пензенских вузах увеличат количество бюджетных мест
Соответствующая заявка со стороны Пензенской области уже отправлена на согласование в министерство образования РФ.
- Мы должны бороться за то, чтобы наш регион одним из первых получил необходимые квоты, - нацелил губернатор Иван Белозерцев и поручил активизировать информационную работу среди выпускников школ об имеющихся специальностях в вузах:
- Доводите информацию, какие есть вузы, какие в них можно получить специальности.
Отдельное внимание - проведению праздника «Последний звонок» для выпускников школ. Сейчас разрабатываются методические рекомендации его организации в онлайн-режиме.
- Если ситуация будет меняться в лучшую сторону, мы должны быть готовы к проведению последнего звонка в привычном формате, - нацелил Иван Белозерцев.
ИСТОЧНИК KP.RU