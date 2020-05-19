Сотрудники уголовного розыска раскрыли хищение денег с банковского счёта

19 Май 2020 2020-05-19T10:40:38+03:00

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Карта позволяла оплачивать покупки бесконтактным способом. Пропажа обнаружилась, когда женщине стали приходить смс-сообщения о совершении покупок, которые не делала. Со счёта были списаны деньги в сумме 4 217 рублей. Заблокировав карту, она обратилась в полицию.

Сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Пензенской области и МО МВД России по ЗАТО Заречный в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили, что к совершению преступления причастен 31-летний местный житель. Злоумышленник воспользовался найденной картой, чтобы расплачиваться за покупки в различных магазинах Пензы и на автозаправочных станциях. Оплата покупки букета цветов для своей девушки у него не прошла, так как к этому времени карту ее владелица заблокировала. После этого молодой человек выбросил карту в мусорный бак возле торгового центра на улице Суворова.

По факту мошенничества с использованием электронных средств платежа проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, санкция части 1 статьи 159.3 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU