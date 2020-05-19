2020-05-19T08:22:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Этапы снятия ограничений обсудили в Правительстве Пензенской области

Иван Белозерцев 18 мая в режиме видеоконференцсвязи провел совещание с главами администраций городских округов и муниципальных районов
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской областиФото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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«В условиях ограничительных мер,- отметил губернатор,- бизнес стал более мобильным, многие перешли на онлайн-формат, увеличилась роль курьерских служб. Однако, онлайн объективно доступен не всем. Сфера малого и среднего бизнеса пострадала больше всего. Это я вижу по анализу, который мне предоставляют, по обращениям граждан в мой адрес. Многие терпят убытки. Согласно сведениям единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в Пензенской области зарегистрировано 45,5 тысяч предпринимателей, которые в той или иной степени являются пострадавшими от распространения коронавирусной инфекции. Занято в этой сфере более 156 тысяч человек».

Необходима адресная работа на местах с предпринимателями по информированию и предоставлению малому и среднему бизнесу действующих мер федеральной и региональной поддержки.

О планах поэтапного выхода из режима ограничений на территории региона доложил заместитель председателя правительства области Денис Бубнов.

В частности, он пояснил, что на первом этапе План предусматривает возобновление работы обрабатывающих производств, предприятий по выпуску станков и оборудования, электронных и оптических изделий, ряда ремонтных, транспортных и финансовых организаций. Снимаются ограничения в сфере телекоммуникаций, с профессиональной, научной, технической и хозяйственно-бытовой деятельности, предоставления социальных услуг, в области лесоводства и лесозаготовок, транспортировки и хранения. А также частично возобновляется торговля непродовольственными товарами.

На втором этапе запускаются организации образования и информационных технологий, основная часть торговых предприятий.

Третий этап, при соблюдении определённых санитарных условий, включает возвращение к деятельности гостиниц, предприятий общепита, культуры, спорта, рыболовства, а также открытие мест массового отдыха населения – парков и скверов, но сначала с условием социального дистанцирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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