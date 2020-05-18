2020-05-18T17:56:02+03:00
Коронавирус Covid-19

В Мордовии в числе новых пациентов - восьмилетний ребенок

С начала эпидемии в регионе подтверждено 1409 случаев заболевания коронавирусом
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Мордовии за сутки подтвердились 33 новых случая заболевания коронавирусом: 12 - в Саранске, 10 - в Рузаевском районе, пять - в Чамзинском, по одному-двум случаям в Зубово-Полянском, Большеберезниковском, Торбеевском, Лямбирском, Дубенском районах.

В числе новых заболевших есть восьмилетний ребёнок, пятеро - моложе 30-ти лет, шесть человек - старше 60-ти.

Всего в республике выявлено 1409 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Полностью выздоровели 418 человек, скончались девять.

ИСТОЧНИК KP.RU

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