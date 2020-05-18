В Мордовии в числе новых пациентов - восьмилетний ребенок

18 Май 2020 2020-05-18T17:56:02+03:00

С начала эпидемии в регионе подтверждено 1409 случаев заболевания коронавирусом

Изменить размер текста: A A

В Мордовии за сутки подтвердились 33 новых случая заболевания коронавирусом: 12 - в Саранске, 10 - в Рузаевском районе, пять - в Чамзинском, по одному-двум случаям в Зубово-Полянском, Большеберезниковском, Торбеевском, Лямбирском, Дубенском районах.

В числе новых заболевших есть восьмилетний ребёнок, пятеро - моложе 30-ти лет, шесть человек - старше 60-ти.

Всего в республике выявлено 1409 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Полностью выздоровели 418 человек, скончались девять.

ИСТОЧНИК KP.RU