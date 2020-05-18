2020-05-18T16:46:23+03:00
Общество

В Мордовии на создание комфортной среды направлено более 227 миллионов рублей

В регионе продолжают работать над реализацией национальных проектов
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Менее года назад в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» (входящего в национальный проект «Жилье и городская среда») в Ромодановском районе Мордовии был благоустроен парк культуры и отдыха им. В.П. Филатова. Строители не только обновили старые асфальтовые дорожки, но и проложили новые - из тротуарного камня. Также в парке появились новые беседки, лавочки, маленький пруд, качели для детворы и площадка для занятия спортом.

Прошлой осенью в парке высадили много саженцев. Благоустройство продолжается и сейчас - во всех уголках обновленного места отдыха появились клумбы с цветами. Преобразился и пруд: теперь его окружает выложенная брусчаткой дорожка, а берега обрамил бетон. На одном из берегов смонтирована удобная смотровая площадка. С приходом весны пруд заполнили водой, а 8 мая в его центре впервые ввысь взметнулись струи фонтанов. Сегодня в парке продолжаются подготовительные работы, чтобы, когда будет возможно, принять отдыхающих во всей красе.

В этом году на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» в Мордовии выделено 227,4 миллионов рублей. По результатам конкурса на эти средства будут благоустроены семь общественных территорий и 80 дворов по всей республике.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мордовии в числе новых пациентов - восьмилетний ребенок
В Мордовии на создание комфортной среды направлено более 227 миллионов рублей
Завтра в юго-западной части Саранска отключат воду в нескольких домах
В Пензе коронавирусом заразились 78 медиков
Пензенские росгвардейцы помогли пенсионерке, потерявшей сознание на улице
В Саранске «Тойота» влетела в дерево: погиб водитель
Пензенских девятиклассников освободили от экзаменов
Иван Белозерцев: «Отменить режим повышенной готовности пока нет возможности»
В Кузнецке росгвардейцы задержали нетрезвого водителя
Жителям Пензенской области бесплатно раздадут 30 тысяч масок
ВТБ улучшает условия обмена валюты
Специалисты называют наиболее распространенные симптомы COVID-19
Удостоверение водителя вручили психически нездоровому человеку
Мошеннический бизнес у последней черты
В Мордовии зафиксировано 28 новых случаев заболевания коронавирусом
В Пензе улице Калинина перевернулся автомобиль