2020-05-18T16:06:47+03:00
Недвижимость

Завтра в юго-западной части Саранска отключат воду в нескольких домах

Это связано с ремонтными работами на сетях
Анна ЧЕРНАЯ
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Завтра в Саранске с 09:00 будет отключено холодное водоснабжение в следующих домах: ул. Попова, д. 41, 42, 43, 44, 46, 47, 50, 52, 53, 54, 56, 60; ул. Комарова, д. 9. Водоснабжение будет восстановлено после окончание ремонтных работ.

На все время отключения будет организован подвоз воды. Уточнить местоположение машины с водой можно по телефону: 24-34-48.

ИСТОЧНИК KP.RU

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