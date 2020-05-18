Завтра в юго-западной части Саранска отключат воду в нескольких домах

18 Май 2020 2020-05-18T16:06:47+03:00

Это связано с ремонтными работами на сетях

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Завтра в Саранске с 09:00 будет отключено холодное водоснабжение в следующих домах: ул. Попова, д. 41, 42, 43, 44, 46, 47, 50, 52, 53, 54, 56, 60; ул. Комарова, д. 9. Водоснабжение будет восстановлено после окончание ремонтных работ.

На все время отключения будет организован подвоз воды. Уточнить местоположение машины с водой можно по телефону: 24-34-48.

ИСТОЧНИК KP.RU