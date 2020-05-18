В Пензе коронавирусом заразились 78 медиков
Заместитель министра здравоохранения Оксана Чижова сообщила о том, что с начала эпидемии в области коронавирусом заразились 78 медицинских сотрудников. Большая часть из них уже выздоровели.
- За это время потеряли трех медицинских работников: врача, фельдшера и медсестру. Мне докладывали о том, что они лечились на дому. У меня вопрос: почему они лечатся дома? – спросил губернатор Иван Белозерцев. - Почему, когда скорая привозит их из дома, у них температура 39 и лёгкие поражены на 70 процентов и более. Почему главные врачи не работают с медперсоналом?
По словам Оксаны Чижовой, министерство здравоохранения региона неоднократно обращало внимание руководителей медучреждений на необходимость обеспечения санитарной безопасности медработников, но зачастую медики сами думают, что знают, как себя вылечить.
- Нужно беречь наших врачей, медицинских сестёр, фельдшеров – всех, кто работает сегодня в условиях коронавирусной инфекции, - подчеркнул Иван Белозерцев. - Надо проявлять максимум бдительности, и если почувствовали себя плохо, то не надо заниматься самолечением - я уже об этом не раз говорил.
Также губернатор напомнил о своём поручении бесплатно направлять переболевших covid-19 медиков на реабилитацию в пензенские санатории и поставил задачу уточнить списки медицинских работников, которые желали бы пройти оздоровительный курс.
ИСТОЧНИК KP.RU