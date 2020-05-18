2020-05-18T15:49:51+03:00
Коронавирус Covid-19

В Пензе коронавирусом заразились 78 медиков

Реабилитацию пострадавших сотрудников учреждения здравоохранения обсудили сегодня во время совещания в правительстве региона
Анна ЧЕРНАЯ
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Заместитель министра здравоохранения Оксана Чижова сообщила о том, что с начала эпидемии в области коронавирусом заразились 78 медицинских сотрудников. Большая часть из них уже выздоровели.

- За это время потеряли трех медицинских работников: врача, фельдшера и медсестру. Мне докладывали о том, что они лечились на дому. У меня вопрос: почему они лечатся дома? – спросил губернатор Иван Белозерцев. - Почему, когда скорая привозит их из дома, у них температура 39 и лёгкие поражены на 70 процентов и более. Почему главные врачи не работают с медперсоналом?

По словам Оксаны Чижовой, министерство здравоохранения региона неоднократно обращало внимание руководителей медучреждений на необходимость обеспечения санитарной безопасности медработников, но зачастую медики сами думают, что знают, как себя вылечить.

- Нужно беречь наших врачей, медицинских сестёр, фельдшеров – всех, кто работает сегодня в условиях коронавирусной инфекции, - подчеркнул Иван Белозерцев. - Надо проявлять максимум бдительности, и если почувствовали себя плохо, то не надо заниматься самолечением - я уже об этом не раз говорил.

Также губернатор напомнил о своём поручении бесплатно направлять переболевших covid-19 медиков на реабилитацию в пензенские санатории и поставил задачу уточнить списки медицинских работников, которые желали бы пройти оздоровительный курс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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