Пензенские росгвардейцы помогли пенсионерке, потерявшей сознание на улице

18 Май 2020 2020-05-18T15:32:47+03:00

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Сегодня сотрудники Росгвардии стали свидетелями того, как неподалеку от здания Управления пожилая женщина внезапно потеряла сознание и упала на тротуар. Один из правоохранителей тут же подбежал к пострадавшей и перенес ее на ближайшую скамейку, пока его коллеги вызвали бригаду скорой помощи и оповестили о случившемся дежурную службу.

На место происшествия прибыл штатный медицинский работник Росгвардии. Он осмотрел женщину, померил давление и оказал первую помощь.

- У женщины было очень низкое давление. При ней не было никаких документов, удостоверяющих личность, она не понимала, где находится и что происходит, - прокомментировал старший врач группы медицинского обеспечения регионального управления Росгвардии подполковник медицинской службы Андрей Чиж.

ИСТОЧНИК KP.RU