2020-05-18T15:32:47+03:00
Общество

Пензенские росгвардейцы помогли пенсионерке, потерявшей сознание на улице

Прибывшие на место врачи приняли решение о госпитализации женщины
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской областиФОТО: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области
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Сегодня сотрудники Росгвардии стали свидетелями того, как неподалеку от здания Управления пожилая женщина внезапно потеряла сознание и упала на тротуар. Один из правоохранителей тут же подбежал к пострадавшей и перенес ее на ближайшую скамейку, пока его коллеги вызвали бригаду скорой помощи и оповестили о случившемся дежурную службу.

На место происшествия прибыл штатный медицинский работник Росгвардии. Он осмотрел женщину, померил давление и оказал первую помощь.

- У женщины было очень низкое давление. При ней не было никаких документов, удостоверяющих личность, она не понимала, где находится и что происходит, - прокомментировал старший врач группы медицинского обеспечения регионального управления Росгвардии подполковник медицинской службы Андрей Чиж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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