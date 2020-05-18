В Саранске «Тойота» влетела в дерево: погиб водитель
Мужчина скончался еще до приезда «скорой помощи»
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Вчера около семи утра по улице Ульянова в Саранске произошло ДТП. По информации сотрудников ГИБДД, 45-летний мужчина за рулем «Тойоты Камри» не справился с управлением и вылетел с проезжей части на обочину, где столкнулся с деревом.
В результате аварии водитель скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи. У него была взята кровь на анализ.
ИСТОЧНИК KP.RU