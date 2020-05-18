Пензенских девятиклассников освободили от экзаменов
Сегодня в ходе оперативного совещания министр образования пензенской области Александр Воронков рассказал о переносе сроков проведения ЕГЭ:
- Пока предварительной датой начала экзаменов называется 19 июня, но все будет зависеть от ситуации. Есть вероятность, что сдача обязательных экзаменов растянется на несколько дней. Но при этом есть и послабления: девятые классы полностью освобождены от итоговых испытаний, а среди выпускников 11-х ЕГЭ будут сдавать лишь те, кто собирается поступать в вузы.
Рассказал министр и о проведении «Последних звонков» в регионе:
- Роспотребнадзор не рекомендует проводить праздники в школах. По всей стране только на Сахалине планируется организация традиционного «Последнего звонка». У нас он, скорее всего, пройдет в онлайн-режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU