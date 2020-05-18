Пензенских девятиклассников освободили от экзаменов

18 Май 2020 2020-05-18T14:09:39+03:00

А среди выпускников 11-х классов ЕГЭ будут сдавать только те, кто планирует поступать в вузы

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Сегодня в ходе оперативного совещания министр образования пензенской области Александр Воронков рассказал о переносе сроков проведения ЕГЭ:

- Пока предварительной датой начала экзаменов называется 19 июня, но все будет зависеть от ситуации. Есть вероятность, что сдача обязательных экзаменов растянется на несколько дней. Но при этом есть и послабления: девятые классы полностью освобождены от итоговых испытаний, а среди выпускников 11-х ЕГЭ будут сдавать лишь те, кто собирается поступать в вузы.

Рассказал министр и о проведении «Последних звонков» в регионе:

- Роспотребнадзор не рекомендует проводить праздники в школах. По всей стране только на Сахалине планируется организация традиционного «Последнего звонка». У нас он, скорее всего, пройдет в онлайн-режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU