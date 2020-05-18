Иван Белозерцев: «Отменить режим повышенной готовности пока нет возможности»

18 Май 2020 2020-05-18T13:16:30+03:00

Глава региона выразил надежду, что на этой неделе ситуация стабилизируется, что позволит перейти к постепенному снятию ограничений

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Ранее режим повышенной готовности в Пензенской области был продлен до 31 мая. В настоящее время в регионе вернулись к работе ряд предприятий, однако большая часть ограничений продолжает действовать.

- Эти меры не прошли даром для малого и среднего бизнеса, - отметил Иван Александрович. – Экономика региона пострадала. Есть большое желание снять ограничения, но специалисты Роспотребнадзора пока не согласовывают это решение. Надеюсь, что скоро мы сможем разрешить гражданам снова посещать парки, скверы, позволим предпринимателям открыть летние кафе.

По словам главы региона, текущая неделя позволит установить, когда регион сможет перейти к снятию ограничений. Вместе с тем Иван Белозерцев ещё раз указал на необходимость выполнения санитарно-эпидемиологических требований на работающих предприятиях, а также на важность соблюдения масочного режима, особенно, при посещении торговых сетей и пользовании общественным транспортом.

ИСТОЧНИК KP.RU